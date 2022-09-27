Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSB: İş kazasında 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Şehit#Asker
MSB: İş kazasında 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 21:00

Milli Savunma Bakanlığı, Gölcük Tersane Komutanlığında meydana gelen iş kazasında Söz.Elk. Er Enes BIYIK'ın şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Gölcük Tersane Komutanlığımızda, 27 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen iş kazasında, kahraman silah arkadaşımız Söz.Elk. Er Enes BIYIK şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız, 27 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

MSB: İş kazasında 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Şehit#Asker

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu?

#Aldatma
YENİ KAVRAM | Sessiz istifadan sonra sessiz işten çıkarma | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

YENİ KAVRAM | 'Sessiz istifa'dan sonra 'sessiz işten çıkarma' | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz Kovulma
Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu?

#Aldatma
YENİ KAVRAM | Sessiz istifadan sonra sessiz işten çıkarma | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

YENİ KAVRAM | 'Sessiz istifa'dan sonra 'sessiz işten çıkarma' | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz Kovulma
Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca