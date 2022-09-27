MSB: İş kazasında 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Gölcük Tersane Komutanlığımızda, 27 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen iş kazasında, kahraman silah arkadaşımız Söz.Elk. Er Enes BIYIK şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız, 27 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.