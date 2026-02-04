×
MSB acı haberi duyurdu: Hakkari'de rahatsızlanan astsubay hastanede şehit oldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 07:53

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de rahatsızlanan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur’un kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Şemdinli/Hakkari'de, rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur, tetkik ve tedavi maksadıyla sevk edildiği Şemdinli Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.

BAKAN GÜLER’DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Okur için taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

