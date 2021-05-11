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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.05.2021 - 03:52 | Son Güncelleme:

MSB acı haberi duyurdu! Hain saldırı... Bir asker şehit, 4 asker yaralı

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MSB acı haberi duyurdu! Hain saldırı... Bir asker şehit, 4 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 10 Mayıs'ta ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs'ta ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

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