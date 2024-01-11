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Son dakika haberi! MSB acı haberi duyurdu: Denizkurdu Tatbikatı'nda 1 asker şehit oldu

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#MSB#Şehit#Denizkurdu Tatbikatı
Son dakika haberi MSB acı haberi duyurdu: Denizkurdu Tatbikatında 1 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 19:47

MSB, Denizkurdu Tatbikatı kapsamında mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın dalış eğitimi esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığını hastanede şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan yazılı açıklamada, “Denizkurdu Tatbikatı kapsamında 11 Ocak 2024 tarihinde mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştır. Müteakiben personel ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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#MSB#Şehit#Denizkurdu Tatbikatı

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