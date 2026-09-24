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MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#Zeytin Dalı Harekatı#Tank Uzman Çavuş
MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 07:20

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in şehit olduğunu bildirdi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ndeki görevi esnasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmasının ardından şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan Bakan Güler'in mesajında, "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Eylül 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Zeytin Dalı Harekatı#Tank Uzman Çavuş

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