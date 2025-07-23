MSB, acı haberi duyurdu! Bir asker şehit düştü

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MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, kahraman silah arkadaşımız Hv. Svn. Ütğm. Tuğrul Özsu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akçadağ ilçesinde bir askeri aracın kaza yaptığını belirterek, şunları kaydetti: "Akçadağ ilçemizde 23 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen askeri araç kaza Sonucu P. Ütğm. Tuğrul Özsu şehit olmuş, P. Uzm. Çvş. İbrahim Göz yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı uzman çavuşumuza acil şifalar dilerim."

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Öte yandan, şehit Özsu'nun naaşının Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı'ndaki otopsinin ardından memleketi Edirne'ye gönderileceği öğrenildi.