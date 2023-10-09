MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 9 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Mehmet Emre Teke yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.



MERSİN’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Şehit İs. Uzman Çavuş Mehmet Emre Tekenin Mersin’in Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi’ndeki evine gelen askeri heyet, acı haberi annesi Züleyha Mutluya verdi. Baba Davut Teke ise acı haberi Silifke ilçesine bağlı Taşucu bölgesinde aldı. Şehidin annesinin evinin önüne ve çevreye Türk bayrakları asıldı. Eve gelen şehidin yakınları ve komşuları, anne Züleyha Mutlu’ya taziyede bulundu. Bekar olan şehit Mehmet Emre Tekenin yarın defnedileceği belirtildi