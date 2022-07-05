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MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit

#MSB#Şehit#Hakkari

Milli Savunma Bakanlığı, Derecik/Hakkâri bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında trafik kazası geçiren P.Er Yusuf GÜRLER'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

05 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Er Yusuf GÜRLER ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yer alan taziye mesajında Bakan Akar, “Kahraman Silah arkadaşımız 5 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerine yer verildi.

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#MSB#Şehit#Hakkari

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