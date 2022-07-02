MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "2 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Halis Keskin, Barazgir Çayı’na düşerek ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

ACI HABER BURSA'YA ULAŞTI

Yarın uçakla Bursa Yenişehir Havaalanı'na getirilecek olan şehit Teğmen Halis Keskin'in cenazesi, baba evinde helallik alındıktan sonra Büyükorhan Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı sonrası Sarnıç Mahallesindeki mezarlıkta defnedilecek.