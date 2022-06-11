Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit

#Pençe-Kilit Operasyonu#MSB#Şehit
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilmiş bir EYP patlaması sonucu bir askerin şehit düştüğünü açıkladı.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu, P.Söz.Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" denildi.

ADIYAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Kuzey Irak’ın Hore Tepe bölgesinde yürüttüğü operasyonda, PKKlı teröristlerce yola döşenen EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Şehit Özer’in acı haberi, Balkar Beldesi’ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi. 

MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit


Şehidin babası Mehmet ve annesi Medine Özer’in yaşadığı mahalleye Türk bayrağı asıldı.

Haberin Devamı

VALİDEN AÇIKLAMA

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, devletin, terörle mücadelesinin aralıksız süreceğini belirterek, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü Türk Silahlı Kuvvetlerimizce Kuzey Irakta terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda ilimiz Gölbaşı İlçesi Balkar Beldesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit olmuştur. Devletimizin terör belasıyla olan kararlı mücadelesi aralıksız sürecek, hiçbir şehidimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun" dedi. (

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pençe-Kilit Operasyonu#MSB#Şehit

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika haberi: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi Ankarada sel can aldı Meteorolojiden yeni uyarı

Son dakika haberi: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi! Ankara'da sel can aldı! Meteoroloji'den yeni uyarı

#ANKARA
Balıkesirde katliam gibi kaza 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Balıkesir'de katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

#Balıkesir
Son dakika... İtalyada düşen helikopterin yeri bulundu Kazadan kurtulan yok... 7 yolcunun cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika... İtalya'da düşen helikopterin yeri bulundu! Kazadan kurtulan yok... 7 yolcunun cansız bedenine ulaşıldı

#Çavuşoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika haberi: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi Ankarada sel can aldı Meteorolojiden yeni uyarı

Son dakika haberi: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi! Ankara'da sel can aldı! Meteoroloji'den yeni uyarı

#ANKARA
Balıkesirde katliam gibi kaza 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Balıkesir'de katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

#Balıkesir
Son dakika... İtalyada düşen helikopterin yeri bulundu Kazadan kurtulan yok... 7 yolcunun cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika... İtalya'da düşen helikopterin yeri bulundu! Kazadan kurtulan yok... 7 yolcunun cansız bedenine ulaşıldı

#Çavuşoğlu