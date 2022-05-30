Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit

#MSB#Pençe-Kilit Operasyonu#Şehit
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş’ın şehit olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

MSB’den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 27 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 

MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit


BAKAN AKAR’DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş için taziye mesajı yayımladı. Akar, Twitter’dan yayımladığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 29 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Pençe-Kilit Operasyonu#Şehit

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google