MSB acı haberi duyurdu: Askeri araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada "24 Mart’ta Ağrı / Doğubeyazıt’ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur." denildi.
ŞEHİT OLAN ASKERİN ACI HABERİ AİLESİNE ULAŞTI
Ağrı'da yaşanan askeri araç kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın, acı haberi Hatay'da yaşayan ailesine verildi.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da görev esnasında meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Yusuf Açay'ın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde Kırıkhan ilçesine bağlı Demirkonak Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, mahallede büyük üzüntü yaşandı.