MSB acı haberi duyurdu: Askeri araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu

#MSB#Askeri Araç Kazası#Yusuf Açay Şehit
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 13:42

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Doğubeyazıt’ta meydana gelen askeri araç kazasında, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehit olduğunu duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada "24 Mart’ta Ağrı / Doğubeyazıt’ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur." denildi.

ŞEHİT OLAN ASKERİN ACI HABERİ AİLESİNE ULAŞTI

 Ağrı'da yaşanan askeri araç kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın, acı haberi Hatay'da yaşayan ailesine verildi.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da görev esnasında meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Yusuf Açay'ın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde Kırıkhan ilçesine bağlı Demirkonak Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, mahallede büyük üzüntü yaşandı.

Şehidin yakınları ve komşuları eve akın ederken, babaevine Türk bayrağı asıldı. Yetkililer tarafından aileye gerekli destek sağlanırken, şehidin cenaze programına ilişkin bilgilerin ilerleyen saatlerde netlik kazanacağı öğrenildi.

