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Son dakika haberi! MSB acı haberi duyurdu: Araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#Asker#Şehit
Son dakika haberi MSB acı haberi duyurdu: Araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 19:51

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın şehit olduğunu duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde, 29 Ağustos 2023 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, meydana gelen araç kazası sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Son dakika haberi MSB acı haberi duyurdu: Araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu

 

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay’ın (29) acı haberi, Tokat’ta yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberi şehidin babası Çetin Çalgay’a Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve askeri yetkililer verdi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

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Son dakika haberi MSB acı haberi duyurdu: Araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu

Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın 6 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi. 

Son dakika haberi MSB acı haberi duyurdu: Araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu

Tokat Valiliği ise sosyal medya hesaplarından, "Milletimizin Başı Sağ Olsun. Tokatlı Hemşehrimiz P. Asb. Kd. Çvş. Buğra Çalgay Pençe Kilit Operasyonu sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, hemşehrilerimize ve Milletimize başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Asker#Şehit

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