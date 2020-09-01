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Haber Giriş: 01.09.2020 - 11:12 | Son Güncelleme:

MSB acı haberi duyurdu

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MSB acı haberi duyurdu
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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen araç kazasında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Hakkâri-Şemdinli bölgesinde, 01 Eylül 2020 tarihinde, intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, 2 kahraman silah arkadaşımız ile bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş; bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu''

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