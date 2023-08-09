Son dakika haberi... MSB acı haberi duyurdu! 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı

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MSB, kahreden haberi resmi internet sitesinden duyurdu. Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız P. Tğm. Fatih Uğur Altınbaş ve İs. Uzm. Çvş. Kemal Özek şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhâl hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."