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Son dakika haberi... MSB acı haberi duyurdu! 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı

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#Pençe-Kilit Operasyonu#Şehit#MSB
Son dakika haberi... MSB acı haberi duyurdu 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 19:45

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında iki askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

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MSB, kahreden haberi resmi internet sitesinden duyurdu. Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız P. Tğm. Fatih Uğur Altınbaş ve İs. Uzm. Çvş. Kemal Özek şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhâl hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

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#Pençe-Kilit Operasyonu#Şehit#MSB

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