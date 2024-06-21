×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB acı haberi duyurdu: 1 astsubay şehit

Güncelleme Tarihi:

#Şehit#MSB#Milli Savunma Bakanlığı
MSB acı haberi duyurdu: 1 astsubay şehit
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 14:55

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur. Temas esnasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

 Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un Hasancıklı Mahallesi’nde oturan babası Kalender ile annesi Ayşe Horoz’a acı haber, yetkililer tarafından verildi. Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

5 kardeşi bulunan şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Kahramanmaraş’ta düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Haberin Devamı

MSB acı haberi duyurdu: 1 astsubay şehit

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şehit#MSB#Milli Savunma Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!