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MSB acı haberi duyurdu: Hakkari'de hudut geçiş olayına müdahale ederken yaralanan askerimiz şehit oldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#Şehit#Hudut Geçişi
MSB acı haberi duyurdu: Hakkaride hudut geçiş olayına müdahale ederken yaralanan askerimiz şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 06:53

Milli Savunma Bakanlığı P. Söz. Er Yusuf Sait Ünlü, hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralandığını helikopterle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hakkari Yüksekova'da hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7'nci Hudut Tugay Komutanlığı Yüksekova Hakkari bölgesinde 31 Ekim'de bir hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, helikopterle kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

MSB acı haberi duyurdu: Hakkaride hudut geçiş olayına müdahale ederken yaralanan askerimiz şehit oldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#Şehit#Hudut Geçişi

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