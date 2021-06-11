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Gündem
DHA
Haber Giriş: 11.06.2021 - 00:14 | Son Güncelleme:

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit

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MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Haziran 2021 tarihinde silah kazası sonucu yaralanan bir askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Nusaybin’de 10 Haziran 2021 tarihinde silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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