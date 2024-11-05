MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Riva Beykoz / İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında, 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Dz.Tğm. Mustafa Kemal ÖZ, derhâl kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Askeri erkan ve kamu müdürleri, şehit Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün Adana'nın Pozantı ilçesindeki baba ocağına giderek oğullarının şahadet haberini anne Suzan ve baba Ahmet Öz'e verdi. Anne Suzan Öz'ün, "Ciğerim yanıyor. Ben onlar için hep Allah kaza beladan korusun diye dua ederdim" sözleri yürek yaktı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesinin yarın öğlen namazından sonra Pozantı'da toprağa verileceği öğrenildi.

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TAZİYE MESAJLARI

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucunda şehit olan Teğmenimiz Mustafa Kemal Öz'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İstanbul Valiliği, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için taziye mesajı yayımladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman Mehmetçiğimizin ruhu şad, makamı ali olsun. Kederli ailemizin, ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.