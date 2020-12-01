MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkâri Çukurca bölgesinde, üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."



Açıklamada, şehide Allah’tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler için başsağlığı mesajı kaleme aldı. Bakan Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.