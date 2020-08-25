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Haber Giriş: 25.08.2020 - 23:15 | Son Güncelleme:

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya’da rahatsızlanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Trablus/Libya’da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

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