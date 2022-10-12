Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Pençe Kilit#Şehit
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 21:55

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han’ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. İbrahim Han, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Han için taziye mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 12 Ekim 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Pençe Kilit#Şehit

BAKMADAN GEÇME!

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

#Gisele Bundchen
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları
Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

Hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulan yuva darmadağın oldu

#Gisele Bundchen
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları
Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

#İstanbul