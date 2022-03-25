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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

#Milli Savunma Bakanlığı#Şehit#İzmir
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de eğitim esnasında silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İzmir'de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş yaralanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ADIYAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in (43) acı haberi, memleketi Adıyaman'daki ailesine ulaştı.

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Hava Eğitim Komutanlığı'nda eğitim esnasında tüfekten çıkan kaza kurşunu ile yaralanan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş, hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan 3 çocuk babası Mahmut Güleş'ın acı haberi, Doyran köyündeki yakınlarına askeri erkan tarafından verildi.

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​Yakınlarını yasa boğan Mehmet Güleş'in yeğeni Akif Güleş'in de 2016 yılında Suriye'nin Cerablus kentine düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olduğu öğrenildi.

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Önce oğlunu şimdi de kardeşini şehit veren Bayram Güleş, acılarının büyük olduğunu söyledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da yazılı mesaj ile şehit yakınlarına sabır dileyerek, "24 Mart 2022 günü akşam saatlerinde İzmir'de bulunan Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli Havacı Uzman Çavuş Adıyamanlı hemşerimiz Mahmut Güleş, eğitim alanında silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Şehit#İzmir

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