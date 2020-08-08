MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
GeriGündem MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 08.08.2020 - 21:18,Son Güncelleme:

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 8 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir silah arkadaşımız kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

MSB'de yapılan açıklama şu şekilde:

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 8 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir silah arkadaşımız kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Çatışmada beş bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle