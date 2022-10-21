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MSB acı haberi açıkladı... Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş şehit oldu

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#ISPARTA#Şehit#Milli Savunma Bakanlığı
MSB acı haberi açıkladı... Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 16:27

Pençe- Kilit Operasyonu'nda 4 Ekim'de yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş (27), tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

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Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, görevli olduğu Pençe Kilit Operasyonu'nda 4 Ekim’de yaralandı. Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yavaş, bugün sabahın erken saatlerinde şehit oldu. Tedavi sürecinde hastanede oğullarını bekleyen baba Ali Yavaş, anne Mürşide Yavaş ile kardeşleri Burak ve Esen Yavaş'a acı haber verildi. Şehidin cenazesi, Isparta'ya getirilerek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

MSB acı haberi açıkladı... Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş şehit oldu


BELEDİYE BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralandıktan sonra tedaviye alındığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş için taziye mesajı yayımladı. Başdeğirmen, "Mesai arkadaşımız Ali Yavaş'ın oğlu Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın şehadetini derin bir üzüntü içerisinde öğrendim. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Ekim 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş için taziye mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 21 Ekim 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

MSB acı haberi açıkladı... Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş şehit oldu

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#ISPARTA#Şehit#Milli Savunma Bakanlığı

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