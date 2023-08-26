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MSB acı haberi açıkladı: 1 asker şehit

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#Şehit#MSB#Erkan Selçuk
MSB acı haberi açıkladı: 1 asker şehit
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 07:51

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Erkan Selçuk’un şehit olduğunu açıkladı.

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MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 25 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Erkan Selçuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

MSB acı haberi açıkladı: 1 asker şehit

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#Şehit#MSB#Erkan Selçuk

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