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MSB acı haberi açıkladı: 1 asker şehit
Milli Savunma Bakanlığı(MSB) Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel’in şehit olduğunu açıkladı.
MSB, Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel’in şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘’Kahraman silah arkadaşımız 2 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.’’ mesajını paylaştı.
February 3, 2021
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