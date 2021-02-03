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Haber Giriş: 03.02.2021 - 09:20 | Son Güncelleme:

MSB acı haberi açıkladı: 1 asker şehit

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MSB acı haberi açıkladı: 1 asker şehit
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB) Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel’in şehit olduğunu açıkladı.

MSB, Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel’in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘’Kahraman silah arkadaşımız 2 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.’’ mesajını paylaştı.

MSB acı haberi açıkladı: 1 asker şehit

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