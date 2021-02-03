MSB acı haberi açıkladı: 1 asker şehit

MSB, Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel’in şehit olduğunu duyurdu.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘’Kahraman silah arkadaşımız 2 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.’’ mesajını paylaştı.