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MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#PKK#MSB
MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 12:40

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!

Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!"

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#Operasyon#PKK#MSB

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