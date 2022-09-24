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MSB: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Pençe Kilit#PKK
MSB: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 10:27

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, şehit olmuştu.

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#MSB#Pençe Kilit#PKK

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