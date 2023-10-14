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MSB 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

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#PKK#MSB#Milli Savunma Bakanlığı
MSB 6 PKKlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 21:06

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, PKK'ya yönelik operasyonların etkin bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" denildi.

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#PKK#MSB#Milli Savunma Bakanlığı

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