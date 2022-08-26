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MSB: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK/YPG#Fırat Kalkanı
MSB: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 14:36

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

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#MSB#PKK/YPG#Fırat Kalkanı

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