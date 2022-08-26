MSB: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2022
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/4KoHkVzqVb