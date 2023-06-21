MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."