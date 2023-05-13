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MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK/YPG#Terörist
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 11:01

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor, sürecek!"

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#MSB#PKK/YPG#Terörist

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