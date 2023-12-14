MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Güncelleme Tarihi:
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 14, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/HI1dhYddjR