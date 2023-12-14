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MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

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#MSB#PKK#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 15:35

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#PKK#Operasyon

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