MSB: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/it3KFGnaVP