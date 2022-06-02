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MSB: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#Pençe Kilit#Operasyon

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

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