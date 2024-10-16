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MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#PKK/YPG
MSB: 5 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 15:28

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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#Operasyon#MSB#PKK/YPG

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