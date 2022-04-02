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MSB: 4 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#Terörist#PKK

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı teröristin SİHA ile etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ara, Bul, Yok Et!

Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terörist#PKK

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