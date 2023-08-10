×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

MSB: Hain saldırının planlayıcısı dahil 4 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#PKK#Terörist
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 15:48

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklama Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İnlerini yıkıyor, her birinden tek tek hesap soruyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" denildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan 6 asker şehit olmuştu.

İlgili HaberMSB’den terörle mücadelede kararlılık mesajıMSB’den terörle mücadelede kararlılık mesajıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#PKK#Terörist

BAKMADAN GEÇME!