MSB: Hain saldırının planlayıcısı dahil 4 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İnlerini yıkıyor, her birinden tek tek hesap soruyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" denildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan 6 asker şehit olmuştu.

İnlerini yıkıyor, her birinden tek tek hesap soruyoruz!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK’lı… pic.twitter.com/gSaTmtagCr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2023