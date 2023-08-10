MSB: Hain saldırının planlayıcısı dahil 4 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"İnlerini yıkıyor, her birinden tek tek hesap soruyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" denildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan 6 asker şehit olmuştu.
İnlerini yıkıyor, her birinden tek tek hesap soruyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2023
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK’lı… pic.twitter.com/gSaTmtagCr