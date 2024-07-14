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MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#PKK
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 12:01

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!"

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#Operasyon#MSB#PKK

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