MSB: 4 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB, son bir hafta içerisinde, 4 PKK'lı terörist teslim olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 256 kişi yakalandı, 2 bin 232 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

1 Ocak'tan bugüne sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 686 oldu, engellenen kişi sayısı da 27 bin 850'ye ulaştı.

Ülkemiz ile Suriye arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesi ve Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması maksadıyla 11 Mayıs'ta; TCG Meltem tarafından Lazkiye/Suriye'ye ilk kez liman ziyareti yapılacak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet, Lazkiye'de bulunan askeri eğitim kurumlarını ziyaret edecektir."