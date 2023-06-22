MSB: 4 PKK’lı terörist daha teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK’lı terörist daha Habur ve Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"
Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 22, 2023
Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK’lı terörist daha Habur ve Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!… pic.twitter.com/TR1UQPkvys