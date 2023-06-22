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MSB: 4 PKK’lı terörist daha teslim oldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#PKK
MSB: 4 PKK’lı terörist daha teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 20:33

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK’lı terörist daha Habur ve Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#PKK

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