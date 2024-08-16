MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2024
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/5dkJviAu8m