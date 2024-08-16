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MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#PKK/YPG
MSB: 4 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 14:41

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

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#Operasyon#MSB#PKK/YPG

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