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Haber Giriş: 12.09.2021 - 12:53 | Son Güncelleme:

MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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