MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu 8 kişi yakalandı

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/3NaQITAJJB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2023