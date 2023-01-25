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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu 8 kişi yakalandı

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#Yunanistan#MSB#FETÖ
MSB: Yunanistana geçmeye çalışan 3ü FETÖ terör örgütü mensubu 8 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 18:06

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

 

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#Yunanistan#MSB#FETÖ

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