Haber Giriş: 25.03.2020 - 17:39,
MSB: 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3541 Suriyeli yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından, "2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarımızda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde çoğunluğu Suriyeli 3 bin 541 şahıs yakalandı, bin 500 karton sigara, 15 kilogram muhtelif cins uyuşturucu ele geçirildi." açıklaması yapıldı.
MSB'nin Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:
2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarımızda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde çoğunluğu Suriyeli 3 bin 541 şahıs yakalandı, bin 500 karton sigara, 15 kilogram muhtelif cins uyuşturucu ele geçirildi.
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