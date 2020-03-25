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Haber Giriş: 25.03.2020 - 17:39,Son Güncelleme:/

MSB: 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3541 Suriyeli yakalandı

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MSB: 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3541 Suriyeli yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından, "2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarımızda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde çoğunluğu Suriyeli 3 bin 541 şahıs yakalandı, bin 500 karton sigara, 15 kilogram muhtelif cins uyuşturucu ele geçirildi." açıklaması yapıldı.

MSB'nin Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarımızda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde çoğunluğu Suriyeli 3 bin 541 şahıs yakalandı, bin 500 karton sigara, 15 kilogram muhtelif cins uyuşturucu ele geçirildi.

MSB: 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3541 Suriyeli yakalandı

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