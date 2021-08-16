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Gündem
AA- DHA
Haber Giriş: 16.08.2021 - 12:53 |  Son Güncelleme:

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçış yok. TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hangi deliğe girerlerse girsinler, teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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