Haber Giriş: 19.03.2020 - 10:55,
MSB: 3 PKK’lı terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 3 PKK’lı terörist terör örgütünden kaçarak teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist de Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu.
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