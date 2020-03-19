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Haber Giriş: 19.03.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

MSB: 3 PKK’lı terörist teslim oldu

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MSB: 3 PKK’lı terörist teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 3 PKK’lı terörist terör örgütünden kaçarak teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist de Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu.

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