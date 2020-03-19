MSB: 3 PKK’lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist de Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu.