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MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK#Operasyon
MSB: 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 10:26

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."

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#MSB#PKK#Operasyon

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