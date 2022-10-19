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MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Kandil#PKK
MSB: 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 10:51

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Kandil’de 1 ve Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörist neredeyse hedef orası!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil’de 1 ve Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#Kandil#PKK

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