MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörist neredeyse hedef orası!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil’de 1 ve Pençe 1-2 Operasyon bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."