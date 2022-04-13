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MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#PKK#Terörist
MSB: 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.

Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#PKK#Terörist

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